Eskişehir'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

10 dakika yağmurla karışık yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hazırlıksız yakalan vatandaşlar iş yerleri ile saçak altlarına sığındı.

Akşam saatlerinde Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış, kent genelinde etkisini gösterdi. Şehir merkezinde de yoğun şekilde etkili olan dolu ve sağanak yağış, kısa sürede hayatı adeta felç etti. Bazı bölgelerde zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, kısa sürede etkili olan dolu ve sağanak yağıştan kaçabilmek adına yakınlarında bulunan dükkanların altına sığındı.