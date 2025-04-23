Eskişehir'de Dev Türk Bayrağı Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika
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Eskişehir'de Dev Türk Bayrağı Görsel Şölen Yarattı

Eskişehir\'de Dev Türk Bayrağı Görsel Şölen Yarattı

Eskişehir'de bir işletmeci, 23 Nisan'da dev Türk bayrağı astı, vatandaşlardan ilgi gördü.

23.04.2025 10:28
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Eskişehir'de vinç kiralama işletmeciliği yapan bir kişinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle işletmesinde bulunan bir vince astığı dev Türk bayrağı, Eskişehir Çevreyolunda vatandaşlara adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde vinç kiralama işi yapan olan bir işletmeci, her milli bayramda geleneksel şekilde 200 tonluk en büyük vincine, 10 metreye 15 metre ebatlarında dev bir Türk bayrağı asıyor. Yaklaşık 43 metre yükseğe astığı bayrak, Eskişehir girişi sayılabilecek olan bir noktada, çevreyolu üzerinde dalgalanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla işletmeci vatandaş, günlük kirası 80 bin TL'den başlayan vinçlerden birine dev Türk bayrağını astı. Dalgalanan Türk bayrağını, gören sürücülerin sık sık korna çalarak bayrağı ve işletimciyi selamladığı görüldü. Bayrağın, hafif rüzgar ile dalgalandığı anlar ise adeta görsel bir şölen oluşturdu.

"Bayrak görmek beni çok mutlu etti"

Bayrağı görüp duygulanan Eskişehirli Yüksel Gazi Yumlu, "Böyle önemli bir günde böyle bir bayrak görmek beni çok mutlu etti. Daha farklı yerlerde de böyle bayrakları görmek mutlu ediyor. Şehir girişi ve çıkışı için sürücülere güzel bir anı oluyor. Bu vinçlerin günlüğü zannımca 25-30 bin lira bandında. Gelirinden vazgeçerek, böyle güzel bir hareket yapmış, sahibine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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