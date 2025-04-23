Eskişehir\'de Emekli Personel için Vefa Buluşması

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan personel için düzenlenen Vefa Buluşması'nda belediye emekçileriyle bir araya geldi. Emekli olan personele bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Ünlüce, "Tüm personelimize yeni hayatlarında sağlık sıhhat, mutluluk diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından emekli olan personel için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda "Vefa Buluşması" düzenlendi. Vefa buluşmasına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve belediye bürokratları katıldı. "Verdiğiniz Emek Eskişehir Demek" diyen ve emekli olan personele hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ünlüce, personeli tek tek tebrik etti. Başkan Ünlüce, "Yıllarca güzel şehrimiz için emek veren ve son dönemde kurumumuzdan emekli olan tüm çalışma arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından Başkan Ünlüce, emekli olan personele plaketlerini takdim etti. - ESKİŞEHİR