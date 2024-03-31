Eskişehir\'de Felçli Kadın Sedye İle Oy Kullanmak İçin Okula Getirildi

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ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de felçli ve yaşlı kadın vatandaşlık görevini yerine getirebilmek adına sedye ile oy kullanmak için okula getirildi.

Türkiye genelinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar sabah saat 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Vatandaşların, oy kullanmak için okula geldikleri gözlemlenirken, engelli ve yaşlı bireylerin de oy kullanmak için geldikleri görüldü. Seçmenler arasındaki felçli yaşlı bir kadın ambulans ile oy kullanacağı okula getirildi. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının yardımı ile sedye üzerinde oy kullanmaya götürülen vatandaşın, çevredeki seçmenlerin takdirini topladığı görüldü. - ESKİŞEHİR