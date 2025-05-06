Eskişehir'de Gece Seferleri 222 Bin Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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Eskişehir'de Gece Seferleri 222 Bin Yolcu Taşıdı

Eskişehir\'de Gece Seferleri 222 Bin Yolcu Taşıdı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin başlattığı gece seferleri ile 2024 Mayıs'tan bu yana 222 bin yolcu otobüs ve tramvaylarda seyahat etti. Uygulama, özellikle öğrenciler ve gece çalışmak zorunda kalanlar için büyük kolaylık sağladı.

06.05.2025 16:50  Güncelleme: 16:56
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Mayıs 2024'te başlattığı gece seferleri ile bugüne kadar 222 bin yolcu otobüs ve tramvaylarda seyahat etti.

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde gençlerle yapılan görüşmelerde sıklıkla dile getirilen gece ulaşımı talebi, Başkan Ünlüce'nin göreve gelmesinin ardından hayata geçirildi. Tramvay ve otobüs hatlarında başlatılan gece seferleri, özellikle öğrenciler, vardiyalı çalışanlar ve kentte gece geç saatlerde ulaşım ihtiyacı duyan vatandaşlar için büyük kolaylık sağladı. Geride kalan bir yılda, gece ulaşımı çerçevesinde toplam 195 bin kilometre yol kat edilirken, 222 bin yolcu toplu taşımayı tercih etti. Güvenli ve erişilebilir bir ulaşım imkanı sunan uygulama, Eskişehirlilerden tam not aldı.

"Eskiden böyle bir imkan yoktu"

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Herhangi bir hastalık ya da sağlık durumunda, vize haftalarında bu seferleri kullanıyoruz. Eskiden böyle bir imkan yoktu. Göreve gelir gelmez bu uygulamayı hayata geçirmesi çok güzel. Ayşe Başkan'a çok teşekkür ederiz" sözleriyle görüşlerini paylaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Gece Seferleri 222 Bin Yolcu Taşıdı - Son Dakika

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