Eskişehir'de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle güneşli havayı fırsat bile birçok kişi kendini sokağa attı.
Kent merkezinde etkili olan güneşli hava ile birlikte sıcaklık 16 dereceye kadar yükseldi. Mevsim normalleri üzerinde olarak etki gösteren güneşli ve sıcak havayı birçok kişi fırsata çevirdi. Geçtiğimiz günlerde soğuktan dolayı sakin olan birçok alanda kalabalık hakim oldu. Vatandaşlar güneşli havanın keyfini sürerek kent merkezinde vakit geçirdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Güneşli Günler - Son Dakika
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