Eskişehir\'de güvercinler kuruyemiş tezgahını istila etti

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Eskişehir'de karınlarını doyurmak için bir kuruyemiş tezgahına dadanan güvercinler ilginç görüntüler oluşturdu.

Kent merkezindeki bir kuruyemiş tezgahını adeta istila eden güvercinler dikkat çekti. Karınları acıkan kuşlar özellikle ceviz ve leblebi gibi açıkta kalan ürünlerin içerisinde dolaşarak kendilerine göre yiyecekler aradı. Dakikalarca tezgahtan ayrılmayan güvercinler zaman zaman müşterilerin ve işletme çalışanlarının üzerine uçarken, görenleri hem güldüren o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR