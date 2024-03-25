Eskişehir'de Kadın Hakları Projesi'nin 3. Fazı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Kadın Hakları Projesi'nin 3. Fazı Başladı

Eskişehir\'de Kadın Hakları Projesi\'nin 3. Fazı Başladı

Fransa Büyükelçiliği'nin proje çağrısı ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM) Kadın Hakları Projesi'nde 3. Faz 7. grup eğitimleri başladı.

25.03.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Büyükelçiliği'nin proje çağrısı ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM) Kadın Hakları Projesi'nde 3. Faz 7. grup eğitimleri başladı.

2021 yılında başlayan ve bugüne kadar yüzlerce kadına eğitim verilmesini sağlayan iş birliği projesi ile MUDEM ve EBB Kadın Danışma Merkezi, üçüncü kez hibe almaya hak kazandı. Bu kapsamda 3. Faz 7. grup eğitimleri, EBB Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde başladı.

Eğitimin açılışında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın ve MUDEM eğitmeni Ali Öğünçer de yer alırken, 7. grupta, Emek ve 71 Evler Mahalleleri'nde ikamet eden 10 Türk ve 10 mülteci kadın bulunuyor.

Eğitimlerde kadınlara cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması, kadın sağlığı sorunları, beslenme ve hijyen konuları anlatılarak, kadınların sosyal uyumunun desteklenmesi ve öz bakım ürünlerine ulaşması hedefleniyor. Programa katılan kadınların çocukları için de eğitim sırasında etkinlik düzenlenerek çocukların iyi zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Kadınlara yönelik düzenlenen eğitimler toplam 5 hafta sürecek.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Fransa, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kadın Hakları Projesi'nin 3. Fazı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor
    15 Mar Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor

    Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.

  • Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden şarlatan çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı
    15 Mar Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden şarlatan çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

    Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.


15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:47 Yargıtay başkanlığı seçimleri 4. tura kaldı Yargıtay başkanlığı seçimleri 4. tura kaldı
14:42 Zeydan Karalar’ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın Zeydan Karalar'ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
15:20 Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:14 Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 16:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kadın Hakları Projesi'nin 3. Fazı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement