Eskişehir\'de Kadın Hakları Projesi\'nin 3. Fazı Başladı

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Fransa Büyükelçiliği'nin proje çağrısı ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM) Kadın Hakları Projesi'nde 3. Faz 7. grup eğitimleri başladı.

2021 yılında başlayan ve bugüne kadar yüzlerce kadına eğitim verilmesini sağlayan iş birliği projesi ile MUDEM ve EBB Kadın Danışma Merkezi, üçüncü kez hibe almaya hak kazandı. Bu kapsamda 3. Faz 7. grup eğitimleri, EBB Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde başladı.

Eğitimin açılışında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın ve MUDEM eğitmeni Ali Öğünçer de yer alırken, 7. grupta, Emek ve 71 Evler Mahalleleri'nde ikamet eden 10 Türk ve 10 mülteci kadın bulunuyor.

Eğitimlerde kadınlara cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması, kadın sağlığı sorunları, beslenme ve hijyen konuları anlatılarak, kadınların sosyal uyumunun desteklenmesi ve öz bakım ürünlerine ulaşması hedefleniyor. Programa katılan kadınların çocukları için de eğitim sırasında etkinlik düzenlenerek çocukların iyi zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Kadınlara yönelik düzenlenen eğitimler toplam 5 hafta sürecek.