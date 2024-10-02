Eskişehir\'de Kışa Hazırlık: Sobacıdan Baca Temizliği Önerileri

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Eskişehir'de sobacı esnafı Gökhan Duru, vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için hazırlıklara başladığını belirtirken, baca temizliği hakkında öneriler de bulundu.

Kış aylarına girilmesiyle beraber ısınma için kullanılan sobaların satışları arttı. Esnaf boru ve kuzine yaparak kışa hazırlıklarını sürdürüyor. 28 yıllık sobacı esnafı Gökhan Duru; kuzine, yuvarlak döküm, döküm ve şömine sobaları müşterilerle bir araya gelmeye hazırlıyor. Sobacı esnafı Duru, müşterilerin bilinçlendiği için döküm soba tercih ettiğini belirtirken baca temizliğinin profesyonel ekipler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. Gökhan Duru, "İşlerimiz yaz sezonuna göre oldukça yoğunlaştı. Özellikle ekim ayından sonra daha da yoğun oluyoruz. Kışa hazırlıklarımız başladı. Boru ve kuzine sobalar yapıyoruz. Kuzine soba, yuvarlak döküm soba, döküm soba, şömine sobalarımız mevcut. Kırsal kesimlerde yaşayan insanlar kuzine sobayı tercih ediyor. Hobi bahçesi olan müşterilerimiz ise şömine sobalara ilgi gösteriyor. Eskişehir'de baca temizliği yapan 7 ila 8 adet firma var. Borunun sobadan bacaya kadar bir bağlantısı mevcut, orayı müşteriler kendi temizleyebilir" dedi.

"Müşterilerin ayda bir baca temizliği yaptırmaları lazım"

Müşterilerin gece yatmadan önce sobaya kömür atmaması gerektiğini kaydeden Duru, "Baca temizliği ise profesyonel ekip tarafından yapılırsa çok daha iyi olur. Müşteriler bilinçlendiği için döküm soba tercih ediyor. Yüzde 90 döküm soba alınıyor diyebilirim. Döküm soba daha az tehlikelidir. En az tercih edilenler ise şeytan soba, cin sobası dediğimiz saç sobalardır. Müşterilerin ayda bir baca temizliği yaptırmaları lazım. Döküm kuzine ve şömine sobanın ömrü daha uzundur ve daha güvenilirdir. Gece yatarken sobaya kömür atılması en sık yapılan hatadır ve zehirlenmelerin yüzde 90'ı bu sebepten olur. Bu konuda dikkatli olunması gerekir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR