Eskişehir'de Mahsur Kalan Kedi Kurtarılmayı Bekliyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Mahsur Kalan Kedi Kurtarılmayı Bekliyor

Eskişehir\'de Mahsur Kalan Kedi Kurtarılmayı Bekliyor

Eskişehir'de bir haftadır binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin gelmemesi nedeniyle kurtarılmayı bekliyor. Mahalle sakinleri durumu bildirmelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirtti.

15.05.2024 13:17  Güncelleme: 13:21
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Eskişehir'de bir haftadır binanın çatısında mahsur kalan kedi kurtarılmayı bekliyor. Mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Emek Mahallesinde yurt dışında yaşayan bir aileye ait olduğu öğrenilen evin çatısında bir kedi mahsur kaldı. Kedinin çıkamadığını gören mahalle sakinleri durumu hem itfaiye ekiplerine hem de muhtara bildirdi. Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerini aradı. Ancak iddiaya göre olumsuz yanıt alındı.

"7-8 gündür indiremedik, itfaiyeyi aradık 'gelemeyiz' dediler"

Mahalle sakinlerinden ve kediye yardım etmeye çalışan Semih Akıl, kedinin 7 ya da 8 gündür çatıda olduğunu ifade etti. Kediyi indirmediklerini ifade eden Akıl, "Aşağıdaki ağaçtan tırmanmış, fakat geri indiremiyor. Sabah ben ağaca tırmandım, kasa uzattım o halde de inmedi itfaiyeye haber verdik. İtfaiye bize 'Hayvanın bir yerde sıkışık olması lazım' diyor. Ben de "Geziniyor ama indiremiyoruz, zaten ev sahiplerinin ikisi de yurt dışında, evin çatısına çıkamıyoruz, haber de veremiyoruz" dedim. Ondan sonra biz itfaiyeyi iki kere aradık, bir babam aradı bir de ben aradım. Ben hatta muhtarımıza da ben haber verdim, kendisi de iletti aynı şekilde ama gelemeyeceklerini söylüyorlar. "İleteceğiz diyorlar 'ama gelen giden yok. Ufak tefek bir şeyler atıyoruz, ama su hiç içemiyor. Gece gündüz miyavlıyor, zaten sesi falan gitti iyice kısıldı" diye konuştu.

"Kedi 7 gündür aç susuz orada kaldı"

Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, kediyi kurtarmak için her yola başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. İtfaiye ekiplerinin defalarca aranmasına rağmen gelmediklerini anlatan Muhtar Akıl, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İtfaiye Müdürlüğünü aradım. Kedi zor durumda olmadığı sürece, yani herhangi bir sıkışma olmadığını veya herhangi bir kuyu tarzında ya da baca tarzında bir yere düşmediği takdirde maalesef bu şekilde çatıdan kedi almaya gelemeyeceklerini söylediler. Ama benim hatırımı kırmayıp geleceklerini söylediler, ama yine ekip gelmemiş. Biz de farklı bir yol denedik. Şu an emniyet müdürlüğümüz de bu işin içerisine girdi. Yani kedi sadece çatıda da değil oraya sıkışmış aynı zamanda inemiyor da. Zaten ve 7 gündür maalesef aç susuz. Konu komşu bir şeyler atmaya çalışıyorlar çatıya, ama maalesef yüksek olduğu için ulaşamıyorlar da. Yani kedi zor durumda. Havalar soğuk, kaldı ki orada sonuçta hayvan sevenlerimiz var. Yani hayvan koruma derneklerimiz var işte hayvanları koruyalım diye pek çok haberler yapılıyor ama biz ihbarda bulunuyoruz. Maalesef gelen giden olmuyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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