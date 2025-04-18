Eskişehir\'de Meyve Fidanı Budama Eğitimi

Eskişehir'de yükümlülerin katılımıyla meyve fidanlarında dikim budaması eğitimi gerçekleştirildi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün uzmanlarıyla yükümlüler ve personelin katılımıyla meyve fidanlarında dikim budaması eğitimi gerçekleştirildi. Bahçedeki fidanların gelişim dönemlerine göre benzer tarımsal eğitimler devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR