Eskişehir\'de \'Namaz Ağacı\' Yarışması Ödülleri Dağıtıldı

Geleceğin teminatı olan gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlamak ve ibadet alışkanlığı kazanmalarını teşvik etmek amacıyla Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede, Fahri Kekin Fen Lisesi öğrencilerine yönelik 'Namaz Ağacı' düzenlendi. Başarıyla tamamlanan yarışmada ödüller sahiplerini buldu. Dereceye giren 10 kız ve 10 erkek öğrenciye 2 çeyrek altın, 2 gram altın ve toplamda 36 bin TL hediye verildi. - ESKİŞEHİR