Eskişehir'de Öğrencilere Gıda Eğitimi - Son Dakika
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Eskişehir'de Öğrencilere Gıda Eğitimi

Eskişehir\'de Öğrencilere Gıda Eğitimi

İlköğretim öğrencilerine gıda güvenilirliği ve israfı konulu eğitim verildi. Gıda mühendisi bilgilendirdi.

18.12.2024 16:08
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Eskişehir'de ilköğretim öğrencilerine gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, ilköğretim 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik "Gıda Güvenirliliği ve Gıda İsrafı" konulu bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nde görev yapan gıda mühendisi Müge Çimen tarafından verildi. Eğitimde güvenilir gıdanın ne anlama geldiği, gıdada oluşabilecek tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Çimen el yıkamanın önemi ve gıdaların uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi gibi temel hijyen kurallarına dikkat çekerek gıda israfının önlenmesinin, gelecekte gıdaya erişimin sürdürülebilirliği açısından hayati bir önem taşıdığını vurguladı. Eğitim sonunda, gıda israfının maskotu "CANO" ile fotoğraf çektiren çocuklara süt ve kek ikram edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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