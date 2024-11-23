Eskişehir'de Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Eskişehir'de Öğretmenler Günü Kutlaması

Eskişehir\'de Öğretmenler Günü Kutlaması

Jandarma ekipleri, öğretmenlere çiçek ve pasta ile 24 Kasım'ı kutladı.

23.11.2024 12:19
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlanarak çiçek takdim edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bulunan Sekiören İlkokulu ziyaret edildi. Ekiplerce ziyaret kapsamında, öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlanarak çiçek takdim edilireken, günün anlamına binaen pasta kesildi. Jandarma ekiplerince öğrencilere de Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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