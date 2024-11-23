Eskişehir\'de Öğretmenler Günü Kutlaması

Yerel

Eskişehir'de jandarma ekiplerince öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlanarak çiçek takdim edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bulunan Sekiören İlkokulu ziyaret edildi. Ekiplerce ziyaret kapsamında, öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlanarak çiçek takdim edilireken, günün anlamına binaen pasta kesildi. Jandarma ekiplerince öğrencilere de Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi. - ESKİŞEHİR