Eskişehir'de palamut hamsiyi solladı, 600-650 gramlık balık iki kişiyi doyuruyor - Son Dakika
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Eskişehir'de palamut hamsiyi solladı, 600-650 gramlık balık iki kişiyi doyuruyor

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Eskişehir\'de palamut hamsiyi solladı, 600-650 gramlık balık iki kişiyi doyuruyor
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Eskişehir'de balık sezonunun açılmasıyla palamut, hamsiyi geride bırakarak vatandaşın ilk tercihi oldu. 600-650 gramlık palamut uygun fiyatı ve doyuruculuğuyla öne çıkarken, balıkçı esnafı fiyatın tazelik göstergesi olmadığını, kentteki balıkların taze olduğunu söyledi.

Eskişehir'de balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlardaki hareketlilik artarken, bu sezon vatandaşların en çok tercih ettiği balık palamut oldu.

Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan esnaf Selahattin Arslanbenzer, yeni sezonla birlikte tezgahlardaki balık bolluğunu ve tüketici tercihlerini değerlendirdi. Normal şartlarda 3-4 yılda bir bollaşan palamudun bu yıl yüksek av miktarıyla dikkat çektiğini belirten Arslanbenzer, bu durumun fiyatlara ve vatandaşın talebine doğrudan yansıdığını ifade etti.

"Palamut hamsiyi solladı"

Geçmiş yılların aksine bu sezon palamut ile hamsinin aynı dönemde bolca avlandığına dikkat çeken Selahattin Arslanbenzer, tüketicinin birinci tercihinin palamut olduğunu vurguladı. Tane ağırlığı 600-650 gram civarında olan palamudun uygun fiyatı ve doyuruculuğu nedeniyle hamsiyi geride bıraktığını belirten Arslanbenzer, "Normalde palamut her sene bu kadar bol çıkmaz. Bu sene palamut senesi oldu. 600-650 gramlık bir palamutla iki kişi rahatlıkla doyabiliyor. Sezon böyle devam ederse vatandaş bu yıl balığa doyacak" dedi.

"Balığın pahalı olması taze olduğu anlamına gelmez"

Tezgahlardaki fiyat farklılıklarına ve tüketicilerin tazelik algısına da değinen Arslanbenzer, denizde bol bulunan balığın her zaman daha ucuz olduğunu hatırlattı. Fiyatın tazelik göstergesi olmadığını vurgulayan deneyimli balıkçı esnafı, "Balığın pahalı olması çok kaliteli veya taze olduğu anlamına gelmez, ucuz olması da kalitesiz olduğunu göstermez. Aynı gramaj ve kalitedeki balık farklı tezgahlarda farklı fiyatlara satılabiliyor. Vatandaşlarımız rahat olsun, kentteki tüm tezgahlarda balıklar tazedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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