Eskişehir'de Pazar Açıldı, Kurbanlık Satışları Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Pazar Açıldı, Kurbanlık Satışları Başladı

01.07.2022 13:23
Eskişehir'de Pazar Açıldı, Kurbanlık Satışları Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışları başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda kurbanlık hayvan satışları başladı.

Her yıl hayvan satıcılarının ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği alanda satış yapmak isteyen hayvan yetiştiricileri, bu yıl da pazardaki yerlerini almaya başladı.

Kurban Bayramının 3'üncü günü olan 11 Temmuz Pazartesi gününe kadar kurbanlık satışının devam edeceğini belirten yetkililer, bu yıl kiralama bedelinin 1300 TL olduğunu açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, pazarda yer almak isteyenlerin, Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No: 53 adresinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü veznesinden yer satışı ödemesini yaparak yer alabileceklerini duyurdu.

Hayvan pazarında kurbanlıklarını satmak üzere getiren üreticiler de ilk satışlarını gerçekleştirdi.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarda hem alıcı hem de satıcıların rahat etmesi için hazırlıklarını tamamlayan görevliler, bu yıl da pazarın büyük ilgi görmesini beklediklerini belirttiler.

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Kaynak: ANKA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Pazar Açıldı, Kurbanlık Satışları Başladı - Son Dakika

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