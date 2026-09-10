Eskişehir\'de Saadet Arda, iki aileye yetecek kışlık yiyeceği kendi üretiyor

Eskişehir'de yaşayan Saadet Arda, her yıl tarhanasını dönüp turşu, makarna, biber, kabak ve patlıcan kurutma gibi ailesinin kışlık yiyeceklerinin neredeyse tamamını kendisi üretiyor.

Anne ve babasını çocuk yaşlarda kaybeden Saadet Arda, yaklaşık 15 yaşından beri bu üretimleri yaptığını anlattı. İsteyen herkesin öğrendikten sonra bu işi yapabileceğini vurgulayan Arda, tarhanaların dökülüp kurumaya bırakıldığını ve birkaç gün içinde hazır hale geldiklerini söyledi. Beyaz ve kırmızı olmak üzere iki çeşit tarhana döken Saadet Arda, torunları Öykü ve Ata'nın kırmızı tarhanayı çok sevdiğini ifade etti. Arda, yaptığı üretimin kendisi ve kızı için olmak üzere iki aileye bir kış boyunca yettiğini, ayrıca ekonomik açıdan daha ucuz olduğunu sözlerine ekledi.

Tarhanasını dökmek için sitenin kamelyasına geçti

Turşu, makarna, tarhana, biber, kabak ve patlıcan kurutma ile bir kış boyunca ailesine katkıda bulunan Saadet Arda, özellikle biberler kurutulunca kışın dolmasının tadına doyulmaz olduğunu dile getirdi. Öncelikle kışlık turşusunu kurduğunu söyleyen Arda, kışlık makarnasını yaptıktan sonra tarhanasını dökmek için sitenin kamelyasına geçti. Kışlık makarnasının hamuru, yufka açımı ve kesimini bir gün içinde bitiren Arda, kış boyunca ancak torunları istediği zaman marketten makarna aldığını ifade etti.