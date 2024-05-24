Eskişehir\'de Sınav Nedeniyle Ulaşım Saatleri Değişiyor

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 25-26 Mayıs'ta yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi dönem sonu sınavları dolayısıyla kampüslere ulaşım sağlayan tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Hafta sonu gerçekleştirilecek Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi dönem sonu sınavları sebebiyle kampüslere ulaşım sağlayan tramvay ve otobüslerimizin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanacaktır. Bu kapsamda Estram, 25-26 Mayıs tarihlerinde tüm hatlarda hafta içi sefer sıklığı uygulayacaktır. Otobüslerimizde ise yine 25-26 Mayıs tarihlerinde Kırmızı 4, Mavi 4, Siyah 55 ve Siyah 85 numaralı hatlarımız hafta içi sefer saatlerinde hizmet verecektir. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz."