Eskişehir'de Sınav Nedeniyle Ulaşım Saatleri Değişiyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Sınav Nedeniyle Ulaşım Saatleri Değişiyor

Eskişehir\'de Sınav Nedeniyle Ulaşım Saatleri Değişiyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi dönem sonu sınavları nedeniyle tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde değişiklik yapacak.

24.05.2024 16:38  Güncelleme: 16:40
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 25-26 Mayıs'ta yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi dönem sonu sınavları dolayısıyla kampüslere ulaşım sağlayan tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Hafta sonu gerçekleştirilecek Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi dönem sonu sınavları sebebiyle kampüslere ulaşım sağlayan tramvay ve otobüslerimizin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanacaktır. Bu kapsamda Estram, 25-26 Mayıs tarihlerinde tüm hatlarda hafta içi sefer sıklığı uygulayacaktır. Otobüslerimizde ise yine 25-26 Mayıs tarihlerinde Kırmızı 4, Mavi 4, Siyah 55 ve Siyah 85 numaralı hatlarımız hafta içi sefer saatlerinde hizmet verecektir. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz."

Kaynak: ANKA

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