Eskişehir'de Sokak Hayvanlarına Karşı Çıkan Grup, Tepki Gösteren Adamla Tartıştı

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Eskişehir'de sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine karşı çıkmak için yürüyüş yapan kalabalık grup kendilerine "Sakat kalan çocuklar için neden ses çıkartmıyorsunuz?" diyerek tepki gösteren adama saldırmaya kalkarken, olaya polis müdahale etti.

Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi 12 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Yeni kanun teklifi yaşanan trajik olaylar nedeniyle toplumun bir kesimi tarafından olumlu karşılanırken, bir kesimi tarafından da protesto edildi. Son dönemlerin tartışma konusu olan kanuna karşı çıkmak isteyen bir grup da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerindeki pankartlarla sloganlar atarak yürüyen gruba yoldan geçen bir vatandaş, "Sakat kalan çocuklar için neden ses çıkartmıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Tepki gösteren adamı 'provokatör' olarak nitelendiren hayvanseverler, adama saldırıda bulunmaya çalıştı. Ardından polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle taraflar ayrıldı. Kimseye zarar gelmeden ekipler tarafından sonlandırılan kısa arbede sonrası grup yürüyüşüne devam etti. Yaşanan olay çevredeki diğer vatandaşların da tepkisini çekti. - ESKİŞEHİR