Eskişehir'de Tarımsal Üretim Toplantısı - Son Dakika
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Eskişehir'de Tarımsal Üretim Toplantısı

Eskişehir\'de Tarımsal Üretim Toplantısı

Eskişehir Tarım Müdürlüğü, yeni destekleme modelini tanıttı ve bilgi alışverişi sağladı.

25.12.2024 11:05
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Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü tarafından "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında bilgi sahibi olunması ve bu bilgilerin sahaya yansıtılması amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Söz konusu bilgilendirme toplantısına, Eskişehir İl Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder ile Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası temsilcileri ve Tarım Platformu üyeleri katılım sağladı.

Toplantı kapsamında, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Gümüş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzun süredir çalıştığı Üretim Planlamasının 2024- 2025 yılları itibariyle hayata geçirdiği yeni planlama ve destekleme modelinin Eskişehir özelinde ne tür yenilikler getirdiğini aktararak, çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerinin nasıl şekillendiğini anlattı. Planlama sürecinde tüm paydaşların katkılarıyla düzenlemeler yapılabileceğini ifade eden Gümüş, ilgili sivil toplum kuruluşlarından bu anlamda destek ve öneri beklediklerini ifade etti.

Toplantı, Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı'nın yapılan bilgilendirmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müdürü ve ekibine teşekkürlerini iletmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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