Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 402 Bin 599 Oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 402 Bin 599 Oldu

16.06.2026 11:04
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TÜİK, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısının Mayıs itibarıyla 402.599'a ulaştığını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 402 bin 599'a ulaştığını açıkladı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, mayıs ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 713 adet arttı. Eskişehir'deki taşıtların 222 bin 417 adetini otomobil, 72 bin 302 adetini motosiklet, 57 bin 833 adetini kamyonet, 29 bin 204 adetini traktör, 12 bin 40 adetini kamyon, 4 bin 641 adetini minibüs, 2 bin 731 adetini otobüs ve bin 431 adetini özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 34 milyon 361 bin 85 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 402 Bin 599 Oldu - Son Dakika
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