Eskişehir\'de tramvay sürücüsü köpeğe kapısını açtı

Eskişehir tramvay sürücüsü, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte üşüyerek tramvaya sığınmak isteyen köpeğe kapısını açtı.

Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de sokak hayvanları için zor günler başladı. Don olayının da meydana geldiği Eskişehir'de soğuktan dışarıda durmakta güçlük çeken bir köpek, SSK - Otagar hattına devam eden tramvaya sığındı. Köpeğin tramvaya sığınmasına izin veren tramvay sürücüsü, yolcuların takdirini topladı. Yolcular, tramvayın içinde köpeğe sempati duyarak sevdiler. Köpek de tramvayın içi sıcak olduğu için ve yolcuların köpeği sevmesinden mutluluk duyarak mışıl mışıl uyudu. Hayvansever tramvay sürücüsü, "Soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için kapı önlerine mama ve su konulmasının ihmal edilmemesi konusunda yolculara hatırlatmada bulundu" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR