Eskişehir'de Uluslararası İş Görüşmeleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uluslararası İş Görüşmeleri Başarıyla Tamamlandı

04.06.2026 15:19
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6. Speed-Match etkinliği, 400'ün üzerinde firma ile yoğun iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Eskişehir Sanayi Odası tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Speed-Match Uluslararası İş Görüşmeleri Etkinliği, güçlü katılım, yoğun iş görüşmeleri ve yeni iş birliği fırsatlarıyla başarıyla tamamlandı.

Havacılık, raylı sistemler ve otomotiv yan sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları, kümelenmeleri ve çatı örgütlerini bir araya getiren etkinliğin, Eskişehir sanayisinin dünyaya açılma hedefi açısından büyük önem taşıdığını belirten Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Speed-Match'in artık uluslararası ölçekte bilinen ve takip edilen bir iş platformu haline geldiğini söyledi.

Kesikbaş, etkinliğe 36 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcı firma ve sektörel organizasyonun dahil olduğunu belirterek, "Eskişehir sanayisinin ihracat kapasitesini artırmak, firmalarımızı yeni ve alternatif pazarlara taşımak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek en temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Speed-Match, bu hedeflere doğrudan katkı sağlayan çok değerli bir organizasyon. Firmalarımız burada yalnızca tanışma imkanı bulmuyor; aynı zamanda somut iş birliklerinin, yeni ihracat bağlantılarının ve uzun vadeli ticari ilişkilerin temelini atıyor" dedi.

İki gün süren programda bin 200'ün üzerinde birebir iş görüşmesi gerçekleştirildiğini, 200'ü aşkın açık iş birliği çağrısının firmalarla paylaşıldığını ifade eden Kesikbaş, Eskişehir'in üretim gücü, nitelikli sanayi altyapısı ve yüksek teknoloji kabiliyetiyle küresel rekabette çok daha güçlü bir konuma gelebileceğini vurguladı.

Kesikbaş, "Biz Eskişehir'i yalnızca Türkiye'nin önemli bir sanayi merkezi olarak değil, aynı zamanda dünyada tanınan, güvenilen ve tercih edilen bir üretim markası haline getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda ihracatı, uluslararasılaşmayı ve küresel ağlara erişimi destekleyen çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

ESO Başkanı Kesikbaş, etkinliğe katkı sunan tüm katılımcılara, iş ortaklarına ve destek veren kurumlara teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Uluslararası İş Görüşmeleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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