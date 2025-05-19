Eskişehir'de Üreten Kadınlar Platformu El Emeği Ürünlerle Büyüyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Üreten Kadınlar Platformu El Emeği Ürünlerle Büyüyor

Eskişehir\'de Üreten Kadınlar Platformu El Emeği Ürünlerle Büyüyor

Eskişehir Üreten Kadınlar Platformu, kadınların evde ürettikleri el emeği ürünleri stantlarda sergileyerek vatandaşlarla buluşturuyor. İki yıldır her ay düzenlenen stantlar, bu ay Taşbaşı Çarşısı'nda yer alıyor. Kadınlar, hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de el emeklerini paylaşma fırsatı yakalıyor.

19.05.2025 14:05  Güncelleme: 14:07
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Eskişehir Üreten Kadınlar Platformu'nda el emeği ürünler yapan kadınlar, açtıkları stantlarda yiyecekten takıya, örgüden seramiğe kadar el yapımı ait pek çok ürünü vatandaşlarla buluşturuyor.

Eskişehirli kadınlar tarafından yapılan el emeği ürünler, Üreten Kadınlar Platformu'nda yer buluyor. Kadınların evlerinde ürettikleri pek çok el emeği gıda ve eşya, kurulan stantlarda vatandaşların beğenisine sunuluyor. Yaklaşık 2 senedir her ay, Eskişehir'in farklı bir noktasında kurulan stantlar bu ay ise Taşbaşı Çarşısı önünde vatandaşlarla buluşuyor. Stantlarda sergiledikleri ürünlerle birlikte maddi kazanç sağlayan kadınların, el emekleri ve başarıları da ayrıca değer görmeye devam ediyor.

"Kadınlar hem aile bütçesine katkıda bulunmak hem de el emeklerini herkesle paylaşabilmek için gelip burada stant açabilirler"

Eskişehir Üreten Kadınlar Platformu üyelerinden Nurten Komsuoğlu, stantlarda pek çok çeşit ürünün yer aldığını belirterek, vatandaşlardan gelen geri dönüşlerin de olumlu yönde olduğunu dile getirdi. Yirmiye yakın stantta pek çok çeşit ürün sergilendiğini ifade eden Komsuoğlu, "Buradaki bütün arkadaşlarımız el emeği ürünler üretiyor. Bu şekilde aile bütçesine de destek olmuş oluyoruz. Stantlarımız her ay belediyenin uygun gördüğü bir noktada kuruluyor. Bugün de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla stantlarımızı bayraklarla süsledik. Vatandaşlarımızın ilgisi de çok güzel, satışlarımız iyi gidiyor. Ziyaretçilerimiz aldıkları ürünlerden memnun kalıyorlar. Burada kendi el emeğimiz olan takılar, çantalar ve örgü aksesuarlar gibi birçok çeşit ürün var. Bu vesileyle Eskişehirli tüm kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Hem aile bütçesine katkıda bulunmak hem de el emeklerini herkesle paylaşabilmek için gelip burada stant açabilirler, kapımız herkese açık" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Üreten Kadınlar Platformu El Emeği Ürünlerle Büyüyor - Son Dakika

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