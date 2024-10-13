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Eskişehir'de Üretim Vurgusu

Eskişehir\'de Üretim Vurgusu

ESO Başkanı Kesikbaş, Eskişehir'de her 3 kişiden birinin üretim sektöründe çalıştığını belirtti.

13.10.2024 10:54
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de her 3 kişiden birinin aile geçimini üretim sektöründen sağladığını vurgulayarak, "Her zaman söylediğimiz gibi ESO, üyelerimizle birlikte 90 bin kişilik çalışanlarımızın da sanayi odasıdır. Topluma dönük bir sanayi odası olma vizyonuyla sanayimiz ve şehrimiz için projeler üretiyoruz" dedi.

ESO 2024 yılı Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Meclis Başkanı Süha Özbay liderliğinde gerçekleştirildi. Yönetim kurulu üyeleri ile meclis ve komite üyelerinin katıldığı toplantıda sanayinin ve sanayicinin sorunları, talepleri ve beklentileri ile öneriler değerlendirildi. Büyük bir katılımla gerçekleştirilen 'Ekonomik Beklenti ve Nitelikli Personel İhtiyaç Anketleri Sonuçları' çözüm önerileriyle paylaşıldı.

"Her şeye rağmen üretim"

Toplantının açılış konuşmasını yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, amaçlarının sanayicilerle ortak ve sektörel sorunları tartışmak, bununla birlikte çözüm önerileri geliştirmek olduğunu söyledi. Zorlu ekonomik şartlara rağmen üreticilerin gösterdiği özveri ve çabanın Türkiye'nin gelişimi ve refahı adına hayati öneme sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Kesikbaş, "Önce pandemi dönemi, sonrasında ülkemizde ve dünyada yaşanan resesyon, akabinde asrın felaketi olarak adlandırdığımız ve hala yaralarını sarmaya çalıştığımız 6 Şubat depremleri, yakın coğrafyamızda yaşanan gerilimler, yukarıda Ukrayna ve Rusya savaşı, İsrail'in Gazze ve Orta Doğu'da yaptığı katliamlar, özellikle ülkemiz ekonomisinde derin tahribatlara neden olmuştur. Tüm bu olumsuz şartlar altında, ülkemizin en büyük kaldıraç gücünü sanayi sektörü teşkil etmiştir. Her şeye rağmen sizlerin üretmekten vazgeçmemeniz, iş ve AŞ oluşturmaya devam etmeniz ve bunu bir memleket meselesi dusturuyle yapmanız ülkemizi ayakta tutan önemli bir unsur olmuştur" şeklinde konuştu.

"9 milyar dolar ciro, 4,5 milyar dolar ihracat"

ESO'nun üye sayısının son 5 yılda neredeyse 3 kat artarak bin 500'ü aştığını belirten Başkan Kesikbaş, "Her zaman söylediğimiz gibi ESO, üyelerimizle birlikte 90 bin kişilik çalışanlarımızın da sanayi odasıdır. Sanayimiz 9 milyar dolar yıllık ciro ve 4,5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirmektedir. Eskişehir'de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın sektörel dağılımında sanayi sektörü yüzde 20'lerden, bugün yüzde 44 seviyelerine ulaşmıştır. Kentimizde her 3 kişiden biri ailesinin geçimini üretim sektöründen sağlamaktadır. Bu doğrultuda sanayicilerimizin omuzlarında kutsal bir sorumluluk olduğunu söylemek mümkündür" ifadelerini kullandı.

"Sorunlar çözüm önerileriyle belirlendi"

Sürekli olarak üyelerinin beklentilerini, problemlerini ve ihtiyaçlarını tespit etmenin, bunları çözüm önerileriyle birlikte ilgili mercilere ulaştırmanın çabası içerisinde olduklarına değinen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, şöyle devam etti:

"Bu konuda odamız üyelerinin katılımıyla ciddi bir anket gerçekleştirdik. 319 firmamız ankete yanıt verdi. Nitelikli elemandan finansmana erişime, ulaşımdan konut ve barınmaya, yasal mevzuat ve bürokrasiden lojistik altyapıya, talep daralmasından üretim maliyetlerinin artmasına kadar onlarca sorunla karşı karşıya kaldığımızı gördük. Sanayicimizin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Eskişehir Sanayi Odası'nın gücü dahilinde bu ihtiyaçların bir kısmını biz çözmeye çalışırken, bir kısmını da ilgili kurumlarla iş birliği yaparak çözüm bulmaya gayret gösteriyoruz."

"Eskişehir bir adım önde"

Üyelerinin ve çalışanlarının taleplerini bu vizyon doğrultusunda ele alarak çözümler ürettiklerini anlatan Kesikbaş, sözlerinin devamında, "Eskişehir olarak farklı bir noktada ve her zaman bir adım ileride olduğumuzun farkındayız. Bunun en büyük göstergelerinden biri, birçok kişinin haberdar bile olmadığı bir dönemde 'ÜÇÜZ DÖNÜŞÜM' yaklaşımını kendimize hedef olarak koymamızdır. Üçüz dönüşüm yani yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm perspektifi ESO'nun yönünü belirleyen unsurdur. Bu vizyon doğrultusunda sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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