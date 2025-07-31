Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevinde hizmet alan yaşlılar için sabah sporu ve doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nden hizmet alan yaşlılar için program düzenledi. Aktif Yaşam Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte sabah sporu yapıldı. Ayrıca yaşlılar ile beraber parkın içinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Yaşlılar İçin Sabah Sporu Etkinliği - Son Dakika
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