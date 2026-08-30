Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan ve Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle Eskişehir'de kutlama töreni yapıldı. Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Çelenk sunma töreninin ardından Atatürk Bulvarı'nda resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen tören; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bir çok protokol üyesi ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Ardından, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesaj okunması ile devam eden törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir konuşma yapıldı. Öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunu gösterileri sunduğu program, Resmi Geçit Töreni ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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