Eskişehir'deki Hayvan Pazarında Arife Günü Yoğunluk Oluştu - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'deki Hayvan Pazarında Arife Günü Yoğunluk Oluştu

Eskişehir'deki hayvan pazarında arife günü yoğunluk oluşup, satışlar artarken, vatandaşların daha çok fiyatı 10 bin TL'den başlayan küçükbaşa yöneldiği görüldü. Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı'nda vatandaşlar sıkı pazarlık yaparak beğendikleri hayvanları satın aldılar. Eskişehir'e farklı noktalardan gelen hayvan satıcıları da yoğunluktan memnun olduklarını belirttiler.

15.06.2024 14:52
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Eskişehir'deki hayvan pazarında arife günü yoğunluk oluşup, satışlar artarken, vatanların daha çok fiyatı 10 bin TL'den başlayan küçükbaşa yöneldiği görüldü.

Arefe gününde Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı'nda yoğunluk oldukça arttı. Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesine kurbanlık seçimini bırakan vatandaşların pazarda beğendikleri hayvan için sıkı pazarlık yaptığı görüldü. Özellikle 10 bin liradan başlayan küçükbaş kurbanlık bölümünde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Eskişehir'e farklı noktalardan gelen hayvan satıcıların yoğunluktan mutlu olduğu gözlendi.

14 bin liraya küçükbaş kurbanlık Yalçın Tiftik, "Kurbanlığımızı aldık, yarın keseceğiz inşallah. Etin bir kısmını dağıtacağız, bir kısmını da inşallah ailecek yiyeceğiz" dedi.

"Taban fiyat 10 bin TL"

Eskişehir'e kurbanlık satışı için Afyonkarahisar'dan gelen Ercan Özel şöyle konuştu: "Fiyatlardan ufak tefek düşüş var, satışlarda da artış var. Ama beklediğimizin altında bir arife oluyor. Kalabalık var bugün pazarda inşallah güzel olur, bütün satıcı arkadaşlara hayırlı müşteriler diliyorum. Küçükbaşta fiyatlar en az 10 bin liradan 25 bin liraya kadar hayvan var pazarda. Taban fiyat 10 bin TL, 10 bin, 12 bin şeklide gidiyor."

"Geçen yılki fiyatların aynısı"

Hayvan pazarında kalabalığın olduğunu fakat alıcının az olduğunu söyleyen hayvan satıcısı Alaattin Karademir, "Fiyatlar için bedava diyebiliriz, 10 bin, 12 bin şeklide gidiyor. Geçen yılki fiyatların aynısı. Her şeye zam geldi hayvan fiyatları aynı" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'deki Hayvan Pazarında Arife Günü Yoğunluk Oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki Hayvan Pazarında Arife Günü Yoğunluk Oluştu - Son Dakika
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