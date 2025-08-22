Eskişehir'deki İnönü Mağaraları Turistlerin Gözdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eskişehir'deki İnönü Mağaraları Turistlerin Gözdesi

Eskişehir\'deki İnönü Mağaraları Turistlerin Gözdesi
22.08.2025 09:43  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde bulunan İnönü Mağaraları, turistler için önemli bir ziyaret noktası haline geldi. Ziyaretçiler, yeni yapılan merdivenler sayesinde yüzlerce basamak çıkarak bu doğal güzellikleri keşfediyor.

Eskişehir'de bulunan İnönü Mağaraları'na turistik amaçlı gelen vatandaşlar, zor da olsa bu doğal güzellikleri görebilmek için yüzlerce basamak çıkmayı göze alıyor.

İnönü İlçesi'nde bulunan İnönü Mağaraları ilçeye turistlik amaçlı gelen vatandaşların ziyaret noktalarından biri oluyor. İnönü Belediyesi tarafından yapılan merdivenler sayesinde gelen turistler bu doğal güzellikleri görebiliyorlar. Gezi amaçlı mağaraya çıkmak isteyen turistler yapılan merdivenleri kullanarak yüzlerce basamak çıkıyorlar. Öte yandan ise bu mağaralar sadece turistik amaçlı değil yer yer televizyon dizilerinde de sahne olarak da kullanılıyor.

"Misafirlerimi gezdirmeye geldim"

Gezi amaçlı ilçeye gelen misafirlerini mağarayı göstermek isteyen Nermin Kısıkkaya, "Eskişehir'de oturuyorum. Misafirlerimi gezdirmeye geldim. İnönü'nün turist çeken bir yerimiz, mağaralar. Zaten şu gördüğünüz merdivenler falan belediye başkanı tarafından yeni yapıldı. Eskiden kırık dökük beton merdivenler vardı. Çıkması zordu sanırım. Evet. Sıkıntıyı sıkıntı yaşıyorduk. Şu an çok iyi oldu. Gelen giden de bildiğimiz kadarıyla ziyarete çok fazla var. Okuldan öğrenciler falan da geliyor. Gezmeye geliyorlar. Gezme geliyorlar tabii. Güzel. Burada ayrıca televizyon dizisinin bir bölümü de burada çekilmişti" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'deki İnönü Mağaraları Turistlerin Gözdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Transferde mutlu son Fener’in yeni yıldızı bugün İstanbul’a geliyor Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması
Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
07:19
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 09:45:33. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'deki İnönü Mağaraları Turistlerin Gözdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.