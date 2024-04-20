Eskişehir\'deki Okullar 23 Nisan Kutlamaları İçin Hazırlıklara Başladı

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Eskişehir'deki okullar, yaklaşan milli bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılacak olan kutlamalar için hazırlıklara başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Eskişehir'deki okullar, hazırlıklara başladı. Kutlamalarda duvarlara ve camlara asılması için Türk Bayrağı, Atatürk posterleri ve balonlar yoğun şekilde tercih ediliyor. Bayrak, poster, fener, balon gibi kutlama ürünlerini kırtasiyelerden temin eden öğretmen ve veliler, çocuklarında milli bayram şuurunu oluşturmak ve geçmişten bugüne gerçekleştirilen kutlamaları devam ettirmek istiyor. Bu sebepten dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en güzel şekilde kutlamak isteyen öğretmenler ve vatandaşlar bilekleri günler öncesinden sıvayıp hazırlıklara başladı. - ESKİŞEHİR