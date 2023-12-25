Eskişehir\'deki sokak müzisyenleri soğuk hava şartlarına rağmen sanatla buluşuyor

Eskişehir'deki sokak müzisyenleri soğuk hava şartlarına rağmen günün her saati vatandaşları sanatla buluşturuyor.

Soğuk havaların etkisini arttırdığı Eskişehir'de sokak müzisyenlerinin zorlu kış mesaisi başladı. Geçimini sanat yoluyla sağlayan müzisyenler, hastalanmamak için kalın giysiler giyerek ve çay ile içlerini ısıtarak kış şartlarına rağmen işlerine ara vermiyor. İki Eylül Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı, Hamamyolu Caddesi ve Tarihi Odunpazarı Bölgesi gibi kentin dikkat çeken noktalarında günün her saati sanatlarını sergileyen sokak müzisyenlerinin çabası vatandaşların takdirini kazanıyor. - ESKİŞEHİR