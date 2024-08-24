Eskişehir'e Özgü Sifon Limonata Yerli ve Yabancı Turistlerin Tercihi - Son Dakika
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Eskişehir'e Özgü Sifon Limonata Yerli ve Yabancı Turistlerin Tercihi

Eskişehir\'e Özgü Sifon Limonata Yerli ve Yabancı Turistlerin Tercihi

Eskişehir'e özgü bir lezzet olan sifon limonata, Odunpazarı Belediyesi'ne ait seyyar tezgahlarda satılıyor. Yaz aylarında serinletici bir lezzet olarak tercih edilen sifon limonata, yerli ve yabancı turistlerin de beğenisini topluyor.

24.08.2024 12:29  Güncelleme: 12:34
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Eskişehir'e özgü bir lezzet olarak kentin işlek noktalarındaki Odunpazarı Belediyesi'ne ait seyyar tezgahlarda satılan sifon limonata, yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebiyle karşılaşıyor.

Kent genelindeki işlek yaya yollarında Odunpazarı Belediyesi'ne ait tezgahlarda satılan sifon limonata, Eskişehir'e özgü bir lezzet olarak dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında serinletici lezzet olarak vatandaşların talep gösterdiği sifon limonata, yerli ve yabancı turistlerin de beğenisini topluyor. Özellikle Eskişehirli olup farklı illerde veya yurtdışında yaşayan vatandaşların kente geldiğinde mutlaka sifon limonata içtiğini belirten Abdullah Satır, "Eskişehirli olup başka yerde yaşayanlar sifon limonatayı özlediklerini söylüyorlar" dedi

"Gurbetçiler sifon limonatayı özlüyor"

Sifon limonatanın sadece Eskişehir'de yapılmasından dolayı başka şehirlerde veya yurtdışında yaşayanların kente geldiğinde mutlaka tükettiğini dile getiren Abdullah Satır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönemlerde sifon limonata çok tercih ediliyor. Özellikle Eskişehir'e turist olarak gelenler sifon limonatayı merak ediyorlar. Eskişehirli olup başka yerde yaşayanlar veya gurbetçiler, sifon limonatayı özlediklerini söylüyorlar. Eskişehir'in dışında sifon limonata içme fırsatı bulamadıkları için geldiklerinde mutlaka sifon limonata içiyorlar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'e Özgü Sifon Limonata Yerli ve Yabancı Turistlerin Tercihi - Son Dakika

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