Eskişehir'in Güçlü Kadını: Hakem ve Aşçı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'in Güçlü Kadını: Hakem ve Aşçı

Rahşan Tuncer, judo hakemi ve restoran işletmecisi olarak birçok kadına ilham kaynağı oluyor.

16.12.2024 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in güçlü kadını: Hem hakem hem de aşçı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de judo hakemliği ve restoran işletmeciliği yapan Rahşan Tuncer, bir kadın olarak iki işi birlikte yürüttüğü için birçok kadına ilham oldu.

Judo hakemi ve ev yemekleri işletmecisi Rahşan Tuncer, iki iş sahibi olduğu için kendini mutlu ve güçlü hissettiğini belirtti. Çocukluğundan beri judo sporuyla uğraştığını ve baba mesleği olan aşçılığa hep ilgisi olduğunu söyleyen Tuncer, geçirdiği sakatlıktan sonra hakemliğe yöneldiğini dile getirdi. Tuncer, sabah 6'da işletmesini açtığını ve genellikle maçlarının şehir dışında olması sebebiyle işletmeye valiziyle gelerek, akşamları maça gittiğini ifade etti.

Eskişehir'de ve dünyada bir marka oluşturmayı hedefleyen Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

"2020'nin ocak ayından beri bu restoranla ilgileniyorum. Babam aşçı olduğu için küçüklüğümden beri yemek sektörü ile iç içeyim. Baba mesleğinden dolayı çok açıktım bu sektöre ve öğrenmek istedim. Küçüklüğümden beri judo sporu ile ilgileniyorum çok uzun bir süre sporculuk yaptım. Bir sakatlık yaşadım ve antrenörlük ya da hakemlik seçmem gerekiyordu. Judo hakemlik daha ciddi ve takım elbise giymeyi gerektirdiği için hakemliğe yöneldim. Hedefim işletmemi daha da büyütmek, toplu yemek siparişlerimi artırıp Eskişehir'de ve dünyada güzel bir marka oluşturmayı hedefliyorum."

"Bir kadın olarak sürekli çalışmak ve bunun karşılığını almak oldukça güzel bir duygu"

Fiziksel olarak yorulsa da yaptığı işlerin ona oldukça iyi geldiğini belirten Tuncer, "Hakemlikte ise seneye bir sınava gireceğim. Kazanacağıma inanıyorum, çok çalışıyorum. Uluslararası düzeyde ismimi duyurmak ve olimpiyatlarda maç yönetmek istiyorum. Aslında zor oluyor. Bazen işletmeyi açıyorum ve akşam maça gitmem gerekiyor. Valizimle buraya geliyorum fakat o mindere çıktığımda maçı yönetirken ya da burada yaptığım satışlarda iyi performans gösterdiğimde bu beni dinlendiriyor. Kendimi daha güçlü ve mutlu hissediyorum. Fiziksel olarak çok yoruluyorum ama bu bana iyi geliyor. Bir kadın olarak sürekli çalışmak ve bunun karşılığını almak oldukça güzel bir duygu" dedi.

İşletmesinde kadınların gücünü göstermek adına kadın personellerle çalıştığını vurgulayan Rahşan Tuncer, "İşletmemizde bütün personellerimiz kadın. Kadınların gücünü göstermek adına bu şekilde çalışıyoruz. Şu an da kuryelerim erkek fakat o ivmeyi yakalayabilirsem kadın kuryelerle çalışmak da istiyorum. Tamamen kadınların çalıştığı bir işletme oluşturmak istiyorum. Müşterilerime bir yemek götürüldüğünde kadınların başarısının görülmesini istiyorum" diye konuştu.

"Kadınlar cesaretli olmalı ve kendilerine güvenmeli"

Tuncer, iki işi birlikte yaptığı için insanların şaşırdığını belirtirken şu şekilde konuşmasına devam etti:

"Sevdiğiniz işi yapıyorsanız gün sonunda vücut size tepki göstermiyor. Daha çok mutluluk aşılıyor ve güçlendiriyor. İnsanlar iki işi birlikte yapabildiğim için çok şaşırıyor. Çünkü hakemlik genelde başka şehirlerde ve ülkelerde oluyor. İki işi birlikte götürebildiğim için şaşırıp, tepki gösteriyorlar, nasıl yapabildiğimi soruyorlar. Programlamayı çok güzel yapmak gerekiyor. Maçlarımız genelde hafta sonu oluyor. Ona göre programlarımı yapıyorum. İkisini birlikte idare edebildiğim içinde çok mutluyum. Maçımın olduğu zamanlarda hazırlıklarımı yapıyorum, sabah 6 da restoranda oluyorum. Hazırlıklarımı tamamlayıp, dükkanı çalışanlarıma emanet ediyorum, maç boşluklarımda telefonla haberleşiyoruz. Judo hakemliğini çok severek yapıyorum. Minderde olduğunuzda tek başınasınız ve yüzlerce insan sizi izliyor. O maçın sorumlusu siz oluyorsunuz, maçın hakimi siz oluyorsunuz, kararları veriyorsunuz. Çocukluğumdan beri judo sporunu severek yaptığım için hakemliği de çok severek yapıyorum. Kadın girişimci arkadaşlara şunu söyleyebilirim; cesaretli olmalı ve kendilerine güvenmeli. Riske girmek gerekiyor. Riske girmeden, cesaretli olmadan bir şeyleri başarmak çok zor."

Kaynak: İHA

Eskişehir, Kadın, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'in Güçlü Kadını: Hakem ve Aşçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:55:42. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'in Güçlü Kadını: Hakem ve Aşçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.