Eskişehir'in Net Göçü Artış Gösterdi - Son Dakika
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Eskişehir'in Net Göçü Artış Gösterdi

14.07.2026 11:46
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Eskişehir, geçen yıl aldığı göçle 6 bin 56 net göç sağladı, net göç hızı yüzde 6,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir geçen yıl verdiği göçe oranla daha fazla göç aldı.

İç Göç İstatistikleri, 2025 raporuna göre Türkiye'de 2025 yılında 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti. Ülkemizde 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2025 yılında yüzde 2,87 oldu. Göç edenlerin yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 2,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

Net göç miktarı 6 bin 56 oldu

Toplam nüfusu 927 bin 956 olan Eskişehir ise geçen yıl 34 bin 386 göç aldı. Aynı dönemde 28 bin 330 kişi de Eskişehir'den göç etti. Bu değerlendirmelere göre net göç miktarı 6 bin 56 oldu. Verilere göre Eskişehir'in net göç hızı ise yüzde 6,5 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'in Net Göçü Artış Gösterdi - Son Dakika

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