Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE arttı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Eskişehir'in de dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE); yıllık yüzde 21,52, aylık ise yüzde 3,29 arttı.

TÜİK Kasım ayı istatistiklerinde Türkiye geneli TÜFE, yıllık yüzde 21,31, aylık yüzde 3,51 arttı. Bursa, Eskişehir ve Bilecik'in yer aldığı bölgede ise TÜFE verileri, yıllık yüzde 21,52, aylık yüzde 3,29 olarak belirtildi. - ESKİŞEHİR