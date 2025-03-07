'Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nde 275 bin 897 kadına ulaşıldı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 'Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nde 275 bin 897 kadına ulaşıldığını açıkladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, "Türk kadını bu toprakların vatan kılınması için emek vermiş, can feda etmiştir" dedi.

Vali Hüseyin Aksoy, 8 Mart Dünya Kadınlar günü çerçevesinde bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy, mesajında, "Her yönüyle yaşamımızı sabırla, sevgiyle, merhametle, özveriyle özel kılan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Milli ve manevi değerlerimizin, aile ve toplum huzurunun ve birliğinin temel taşı kadınlarımız yeni neslin belirleyicileridir. Türk kadını bu toprakların vatan kılınması için emek vermiş, can feda etmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, birçok ülkeden önce kadınlara haklarını teslim etmiştir. Bu gurur ve güvenle kadınlarımız, toplumun etkin ve üretken bireyleri olarak cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kalkınmış bir ülke tarihini yazmıştır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda duyarlılığın arttığı bir iklimde kutluyoruz. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlarımızı, akıllı telefonlarına kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabileceklerini bilmelerini isterim" ifadelerini kullandı.

"İlimiz genelinde 15-69 yaş arası 275 bin 897 kadına ulaşılmıştır"

Eşi Hülya Aksoy'un öncülüğünde yürütülen 'Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'ne de değinen Vali Aksoy, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Valilik olarak kadınlarımız için eğitimden sağlığa çalışmalar yürütüyoruz. Hülya Aksoy hanımefendi koordinatörlüğünde hayata geçirilen, 'Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' 24 Ekim 2023 tarihinden bu yana başarıyla yürütülmektedir. Günümüz itibariyle ilimiz genelinde 15-69 yaş arası 275 bin 897 kadına ulaşılmıştır. Proje çerçevesinde, kadın sağlığı obeziteden korunma, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, diyabet, organ bağışı, akılcı ilaç kullanımı, kadına yönelik şiddet, sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalık oluşturulmaktadır. 345 bin 309 kadına ulaşmayı hedefleyen projenin yürütülmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Eskişehirli kadınlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ESKİŞEHİR