Eskişehir pazarında Ramazan beklentisi boşa çıktı - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir pazarında Ramazan beklentisi boşa çıktı

Eskişehir pazarında Ramazan beklentisi boşa çıktı

Esnafa göre Ramazan'da satışlar düştü, halk marketleri tercih ediyor. Fiyat artışları mevsimsel.

03.03.2025 14:22
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Eskişehir Yenibağlar semt pazarındaki bazı esnaf, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte umdukları hareketliliği yaşamadıklarını, vatandaşların kartla aşıveriş sebebi ile marketleri tercih ettiğini belirtiyor. Fiyat artışlarının Ramazan'la değil, hava şartları ve üretim azlığıyla bağlantılı olduğunu ifade eden esnaf, halkın pazara sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

"Fiyatlar Ramazan ile alakalı değil mal yetişmiyor"

1984'ten beri esnaflık yapan Adnan Karakuş, pazarlarda işlerin ciddi şekilde azaldığını ve eski tadın kalmadığını söyledi. "Bu işlerin pahalı olması, havaların soğuk olmasından mahsul yetişmiyor. Çiftçi kazanamadığı için üretmiyor, maliyetler ve girdiler pahalı. Bu sene seralarda soba yaktılar, mal büyümedi" diyen Karakuş, fiyat artışlarının Ramazan'la ilgisi olmadığını ifade ederek, "Arz-talep meselesi. Havalar ısınsa mal bollanır, fiyatlar düşer. Çilek bin liraya çıktı, ama çoğaldıkça düşecek" diye ekledi.

"Vatandaş pazara gelmiyor, marketi tercih ediyor"

Karakuş, vatandaşların pazardan uzaklaştığını ve marketlere yöneldiğini belirtti. "Pazarda her gün tazelik var, market bizden pahalı. Ama vatandaşta para yok, pazara gelmiyor, marketten kartla alıyor" diyen esnaf, pazarların daha ucuz ve kaliteli ürünler sunmasına rağmen satış yapamadığını vurguladı. "Marketten kart çekiyorlar, parası olmasa da alıyor. Mal pahalı değil, marketlere göre ucuzuz ama satamıyoruz" diyerek sitem etti.

"Halkın pazara sahip çıkması gerek"

Röportajını bir çağrıyla tamamlayan Karakuş, "Halkın pazarına sahip çıkmasını, pazara gelmesini istiyorum. Herkesin pazara sahip çıkması gerek" dedi. Yerel pazarların hem taze hem de uygun fiyatlı ürünler sunduğunu hatırlatan esnaf, vatandaşların pazara yönelmesiyle yerel üretimin de desteklenebileceğini ifade etti.

"Ramazan ile beraber satışlar tamamen durdu"

Bir diğer esnaf Bayram Kuyu ise Ramazan ayının işlere olumsuz etkisini dile getirdi. "Ramazan girdi, satışlar durdu" diyen Kuyu, fiyatlardaki yükselişe de dikkat çekerek, "Domates 50-60 lira, portakal 40-50 lira. Geçen yıl portakal 25 liraydı. Yükselişin sebebi malın azalması. Ramazan'ın ilerleyen günleri için umudum yok. Böyle gider bu sene" diyerek beklentisinin düşük olduğunu söyledi.

"Eski bereket kalmadı"

Kuyu'nun ifadeleri, pazarların eski hareketliliğini kaybettiğini ortaya koyuyor. Üretim azlığı ve vatandaşların market tercihleri nedeniyle esnafın zor günler geçirdiği görülüyor. Fiyat artışlarının mevsimsel ve arz-talep kaynaklı olduğunu vurgulayan Kuyu, Ramazan'ın bu durumda bir etkisi olmadığını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir pazarında Ramazan beklentisi boşa çıktı - Son Dakika

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