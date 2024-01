Eskişehir Sanayi Odası Yönetimi Yeni Üyelerle Tanıştı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetimi, yeni üyeleri ile bir araya gelerek tanışma ve istişare toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.

ESO Mümtaz Zeytinoğlu Salonunda yapılan toplantıda ESO'ya yeni üyelere Oda'nın görevleri ve faaliyetleri, vizyon programları ile sürdürdüğü projeler hakkında bilgi verildi. Toplantının açılışında konuşan ve yeni üyelerle tanışma toplantılarının devam edeceğini belirten ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Her zaman katılımı yüksek ve üreticilerimizin sorunlarına çözüm sunan, önerilerini can kulağıyla dinleyen bir Oda olma hedefiyle çalışıyoruz. Eskişehir Sanayi Odası yeni üyeleri ile daha güçlü bir kurum haline gelecektir. Ayrıca şehrimiz sanayisi sizlerle daha güçlü yerlere gelecek. Vizyonumuzu da ortaya koyduk ama burada size de çok iş düşüyor. Talep, öneri ve isteklerinizi dinlemek, konuşmak ve çözmek istiyoruz. Diğer yandan her anlamda başvurabileceğiniz bir kurumuz. Kamu kurumları ile iyi ilişkiler içerisindeyiz. Hatırlatmak isterim ki Eskişehir Sanayi Odası'nın ciddi bir marka değeri var, bunu üyelerimiz ile başarıyoruz. Bu amaçla bugün gerçekleştirdiğimiz ilk tanışma toplantısına sağlamış olduğunuz katılım için teşekkür ederim." dedi.

Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreteri Volkan Günaydın ise gerçekleştirdiği sunumda Eskişehir sanayi yapısı hakkında bilgi vererek, ihracattan eğitime, dijital dönüşümden yeşil sanayiye kadar Odanın projelerini anlatı, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yeni üyelerin görüşlerini, önerilerini aktarması ve ESO Üyesi olmalarından dolayı memnuniyetlerini belirterek toplantı tamamlandı. - ESKİŞEHİR