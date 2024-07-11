Eskişehir Ticaret Odası Beylikova Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

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Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Başkan Yardımcısı Özgür Alp ve beraberindeki heyet, Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, Beylikova Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teşekkürlerini sundu. Toplantıda Metin Güler ve Hakan Karabacak, kurumlar arası işbirliği ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaparak, bu konuda mutabık kaldılar. Görüşmede, işbirliğinin her iki kurumun da gelecekteki projelerine ve bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR