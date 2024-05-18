Eskişehir Türk Ocağı'nın düzenlediği Milli Kültür Bilgi yarışmasında şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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Eskişehir Türk Ocağı'nın düzenlediği Milli Kültür Bilgi yarışmasında şampiyonlar belli oldu

Eskişehir Türk Ocağı\'nın düzenlediği Milli Kültür Bilgi yarışmasında şampiyonlar belli oldu

Eskişehir Türk Ocağı'nın düzenlediği Milli Kültür Bilgi yarışmasında, liselerde Eskişehir Atatürk Lisesi, ortaokullarda ise Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu şampiyon oldu. Yarışmanın final turları Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşti. Ödül töreninde Türk Ocağı Başkanı Nedim Ünal ve Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, yarışmaların milli kimlikler için önemine vurgu yaptı.

18.05.2024 18:00
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Eskişehir Türk Ocağı'nın düzenlediği Milli Kültür Bilgi yarışmasında, liselerde Eskişehir Atatürk Lisesi, ortaokullarda ise Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu şampiyon oldu.

Eskişehir Türk Ocağı ile Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle yapılan Milli Kültür Bilgi yarışması final turları düzenlendi. Ortaokullar Arası 17'inci, Liseler Arası 2'inci kez yapılan yarışmaya, Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Büyük, finale kalan okulların idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşti.

Yarışma sonunda Liselerde, Eskişehir Atatürk Lisesi 1. olurken, Cevat Ülger Uluslararası İmam-Hatip Lisesi 2., Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi 3. ve Eskişehir Anadolu Lisesi 4. oldu. Ortaokullarda ise Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu 1. olurken, Vehbi Koç Ortaokulu 2., Dr. Halil Akkurt Ortaokulu 3. ve Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu 4. oldu.

Yarışmaların ardından ödül töreni gerçekleştirilirken, Türk Ocağı Başkanı Nedim Ünal, çocukların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür ettikten sonra milli kültürün önemine değindi. Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, "Bu tür yarışmaların çocuklarımızın milli kimlikleri için önemli olduğunu, ister Türk Ocağında ister okulların kendi bünyesinde, ister sınıf düzeyinde olsun bu tür yarışmaların devam etmesi gerekir" dedi.

Yarışmacı öğrencilere madalya, başarı belgesi, kitap ve para ödülü verilirken, okul müdürlüklerine ise plaket ve teşekkür beratı takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Türk Ocağı'nın düzenlediği Milli Kültür Bilgi yarışmasında şampiyonlar belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Türk Ocağı'nın düzenlediği Milli Kültür Bilgi yarışmasında şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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