Eskişehir Türk Ocağı'nda coşkulu bayramlaşma - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Türk Ocağı'nda coşkulu bayramlaşma

11.07.2022 12:53
Eskişehir Türk Ocağı'nda coşkulu bayramlaşma

Eskişehir Türk Ocağı'nın geleneksel bayramlaşmasında birlik ve beraberlik temennilerinde bulunuldu.

Eskişehir Türk Ocağı'nın geleneksel bayramlaşmasında birlik ve beraberlik temennilerinde bulunuldu.

Eskişehir Türk Ocağı'nın geleneksel bayramlaşması gerçekleştirildi. Geçen yıllara göre bu Kurban Bayramı'nda daha büyük bir topluluğun katıldığı bayramlaşmada, ocaklılar bir araya geldi. Bayramlaşmada Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, bayramların toplumsal gücü üzerinde durarak bu vesileyle yardımlaşmanın Türk milletinin en büyük hasretlerinden biri olduğunun altını çizdi. Türklüğe hizmette bir mefküre ve kültür merkezi olan Eskişehir Türk Ocağı'nın Eskişehir'de yaşayan yardıma muhtaç başta Telafer Türkmenleri ve Afganistan'dan gelen Özbek Türkleri olmak üzere herkese yardım elini uzattığını, hamiyetperver kimselerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını sözlerine ekledi.

Hazirunun bayramını tebrik eden başkan Ünal, nice bayramlarda bir arada olma temennisiyle konuşmasını tamamladı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın Eskişehir'de bayramın ilk günü 72 acemi kasap hastanelik oldu Eskişehir'de bayramın ilk günü 72 acemi kasap hastanelik oldu
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Türk Ocağı'nda coşkulu bayramlaşma - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:51 Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?
12:42 Yüzündeki kaşıntı geçmiyordu! Doktorlar yaşlı adamın göz kapağında sinek lavrası buldu
12:32 Bursa'da Kızılderililere benzeyen gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip ateşin etrafında dönüyorlar
12:23 Diyarbakır'da sıcak havalardan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi: Ya Dicle Nehri'ne girerek boğulacağız ya da burada yüzeceğiz
12:19 Hayvancılara müjde! Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak
12:16 Ekrem Karakaya üzerinden tehdit: O doktoru Konya'daki gibi öldüreceğim
12:16 Metroda kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu sapığa meydan dayağı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
12:14 Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
12:13 Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları...
12:10 Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 13:21:43. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Türk Ocağı'nda coşkulu bayramlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement