Eskişehir Valiliği’nde 19 Eylül Gaziler Günü Kabulü - Son Dakika
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Eskişehir Valiliği’nde 19 Eylül Gaziler Günü Kabulü

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Eskişehir Valiliği’nde 19 Eylül Gaziler Günü Kabulü
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren gazi ve şehit aileleri derneklerinin temsilcileri ile gazileri makamında ağırladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren gazi ve şehit aileleri derneklerinin temsilcileri ile gazileri makamında ağırladı.

Ziyarete Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve beraberindeki gaziler katıldı.

"Gazilerimiz bu milletin en kıymetli değerleridir"

Gazilerle tek tek ilgilenen ve sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, vatanın bağımsızlığı ile milletin huzur ve güvenliği için büyük fedakarlıklarda bulunan gazilerin, Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı. Gaziliğin vatan sevgisi ve bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirten Vali Yılmaz, kabulde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Gazilerimiz, bu milletin en kıymetli değerleri arasında yer almaktadır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru uğruna ortaya koyduğunuz fedakarlıklar, nesiller boyunca hatırlanacak büyük bir mirastır. Sizlerin taşıdığı şerefli unvan, milletimizin bağımsızlığına ve vatan sevgisine olan bağlılığının da simgesidir. Devletimiz, gazilerimizin her zaman yanında olacak; onların hak ve hukukunu korumayı, hayatlarını kolaylaştırmayı ve kendilerine olan vefa borcumuzu yerine getirmeyi sürdürecektir."

Vali Erdinç Yılmaz, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle anarak, hayatta olan tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüEskişehir ValiliğiErdinç YılmazYerelSon Dakika

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