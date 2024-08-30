Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle tebrikleri kabul etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle tebrikleri makamında kabul etti.

Vali Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 102. yılı münasebetiyle Valilik Makamında tebrikleri kabul etti. - ESKİŞEHİR