Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü mesajı yayımladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü mesajı yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü mesajı yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy, annelerin yüceliğine vurgu yaparak, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Mesajında annelerin büyük özveriyle çocuklarını yetiştirdiğini ve onların iyi birer insan olmaları için uğraştığını belirten Vali Aksoy, annelerin sevgi sembolü olduğunu vurguladı.

11.05.2024 11:29
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yaklaşan Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü mesajı yayımladı Anneliğin yüceliğine vurgu yapan Vali Hüseyin Aksoy, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Vali Aksoy'un mesajında, "Annelerimiz, hayatımız boyunca derin ve benzersiz bir sevgiyle bağlandığımız, yerleri asla doldurulamayacak en değerli varlıklarımızdır. Hayatları boyunca büyük özveri, karşılıksız sevgi ve sınırsız hoşgörüleriyle çocuklarını eğitip, kişiliklerini biçimlendirmek ve onu bir yetişkin durumuna getirmek, annelerin yakınmadan, tüm yürekleriyle yerine getirdiği yüce bir uğraştır. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın iyi birer insan, duyarlı birer vatandaş olarak yetişmelerini sağlamak öncelikle annelerimizin sorumluluğundadır. Annelerimizin bu güç, ancak kutsal görevlerini severek yerine getirdiklerine inanıyorum. Annelerimizi ne kadar çok sevdiğimizi söylemek için yılın bir gününü beklemek yerine, onları her gün anmalı, hayatlarını kolaylaştırmak için üstümüze düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Edindikleri bilgi, birikim ve yaşam deneyimlerini çocuklarına aktararak, onların insanları, dünyayı, hayatı seven mutlu bireyler olmaları için özveriyle gece gündüz uğraş veren, her biri sevgi sembolü olan, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü mesajı yayımladı - Son Dakika

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