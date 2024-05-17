Eskişehir Valisi ve eşi Nesibe Hatun Doğal Yaşam Üretim Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Valisi ve eşi Nesibe Hatun Doğal Yaşam Üretim Merkezi'ni ziyaret etti

Eskişehir Valisi ve eşi Nesibe Hatun Doğal Yaşam Üretim Merkezi\'ni ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Mahmudiye İlçesi'nde bulunan Nesibe Hatun Doğal Yaşam Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Aksoy ve eşi, Tarım Kooperatifi Başkanı ve üyelerinden bilgi aldı ve teşekkür etti. Ziyaret sırasında hatıra fotoğrafları çekildi.

17.05.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy eşiyle birlikte Nesibe Hatun Doğal Yaşam Üretim Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Mahmudiye İlçesi Kaymazyayla Mahallesi'nde bulunan Nesibe Hatun Doğal Yaşam Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Tarım Kooperatifi Başkanı Özdem Tamcan ve Üye Nesibe Yavuz'dan bilgi alan Vali Aksoy ve eşi, misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Ziyaret sırasında toplu hatıra fotoğrafları da çekildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Hülya Aksoy, Mahmudiye, Eskişehir, Tarım, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi ve eşi Nesibe Hatun Doğal Yaşam Üretim Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:02:28. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi ve eşi Nesibe Hatun Doğal Yaşam Üretim Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement