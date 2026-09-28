Eskişehir Valisi'nden Gaziantep Nurdağı'ndaki 7 ölü kazaya taziye mesajı geldi - Son Dakika
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Eskişehir Valisi'nden Gaziantep Nurdağı'ndaki 7 ölü kazaya taziye mesajı geldi

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 vatandaşın hayatını kaybettiği, 13 vatandaşın yaralandığı trafik kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Yılmaz mesajında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, bölgede görev yapan ekiplere kolaylık diledi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin etkilendiği trafik kazasına ilişkin bir taziye mesajı paylaştı. Yaşanan elim kazadan duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Vali Yılmaz, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

"Ülkemize ve Gaziantep'e geçmiş olsun"

Yayımladığı mesajında kurtarma ve müdahale ekiplerine de kolaylıklar dileyen Vali Erdinç Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 13 vatandaşımızın ise yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olay yerinde görev yapan sağlık, itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyor; kazadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ülkemize ve Gaziantep'e geçmiş olsun."

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi'nden Gaziantep Nurdağı'ndaki 7 ölü kazaya taziye mesajı geldi - Son Dakika
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