Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nin Düzenlediği Spor ve Dans Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Spor ve Dans Etkinliği" büyük ilgi gördü.

"Güçlü Kadınlar Güçlü Toplumlar" mottosuyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir dizi etkinlik düzenleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınları spor ve dansla buluşturdu. EBB Spor Salonu'nda yapılan etkinliğe mahallelerden gelen kadınların yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Merkezleri'nde eğitim alan çok sayıda kadın katıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, burada yaptığı konuşmada tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar daha sonra halk oyunları, zumba ve modern dans eğitmenleri eşliğinde dans etti.