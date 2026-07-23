Eskişehirspor camiasından peş peşe acı haber

Eskişehir spor Kongre Üyesi Mesut Erol ile kulüpte geçmiş dönemlerde Sportif Direktör olarak görev yapan Ayhan Taşçı'nın vefatı spor camiasını yasa boğdu.

ACI HABERİ KULÜP DUYURDU

Eskişehirspor Kulübü, siyah-kırmızı renklere olan sevdası ve bağlılığıyla tanınan kongre üyesi Mesut Erol'un vefat ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Erol'un cenazesinin bugün (23.07.2026 Perşembe) öğle namazına müteakip Kuyubaşı Camii'nden kaldırılacağı belirtilirken, merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı ile sabır dilendi.

Eskişehirspor Kongre Üyesi Mesut Erol

BİR GÜNDE İKİ YAS

Öte yandan, kulüpte geçmiş dönemlerde Sportif Direktör olarak görev yapan, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu Başkan Vekili ve Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesi Başkan Vekili Ayhan Taşçı'nın da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Eskişehirspor Kulübü eski Sportif Direktörü Ayhan Taşçı

Taşçı'nın cenazesinin bugün (23.07.2026 Perşembe) ikindi namazına müteakip Hacı Sami Ramazanoğlu Camii'nden kaldırılacağı belirtilirken, merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı ile sabır temennisinde bulunuldu.