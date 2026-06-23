Esnaf Ziyareti ve Çözüm Önerileri - Son Dakika
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Esnaf Ziyareti ve Çözüm Önerileri

Esnaf Ziyareti ve Çözüm Önerileri
23.06.2026 15:54
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Defterdar Özdemir ve Grup Müdürü Altundağ, esnaf sorunlarını görüştü ve çözüm önerileri sundu.

Erzincan Defterdarı Ramazan Özdemir ile Grup Müdürü Alaattin Altundağ, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek esnaf temsilcileriyle görüştü.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Özdemir ve Altundağ, Birlik Başkanı Bedir Limon ile oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette, kamu alacaklarının taksitlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler başta olmak üzere esnaf ve sanatkarların karşılaştıkları sorunlar ile çözüm önerileri ele alındı.

Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmede, esnafın beklentileri ve ekonomik faaliyetlerin daha etkin sürdürülebilmesine yönelik konularda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Birlik yetkilileri, nazik ziyaretleri ve yapılan istişarelerden dolayı Defterdar Ramazan Özdemir ile Grup Müdürü Alaattin Altundağ'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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