Esnafın kendi astığı tabela ses getirdi, belediye harekete geçti - Son Dakika
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Esnafın kendi astığı tabela ses getirdi, belediye harekete geçti

Esnafın kendi astığı tabela ses getirdi, belediye harekete geçti
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Erzurum'da ters yöne giren araçlardan şikayetçi olan esnafın astığı 'Ters yön' tabelasının ardından Büyükşehir Belediyesi bölgeye 'Girilmez' tabelaları yerleştirdi ve tek yön tabelasını yeniden düzenledi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ters yönden gelen araçlar nedeniyle zor günler yaşayan esnafın kendi imkanlarıyla hazırlayarak lamba direğine astığı "Ters yön" tabelasının ardından bölgede yeni düzenleme yapıldı.

Muratpaşa Mahallesi Yeni Kapı Caddesi'ne giden 3 kollu yolda bazı sürücülerin ters yönden ilerlemesi nedeniyle yaşanan sorun, esnafın kendi imkanlarıyla hazırladığı "Ters yön" pankartıyla gündeme gelmişti. Ters yönden gelen araçların park halindeki araçlara zarar verdiğini belirten esnaf, sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla lamba direğine uyarı tabelası asmıştı.

Bölgede ters yön ve tek yön tabelaları bulunmasına rağmen sürücülerin ters yöne girmeye devam ettiği, özellikle şehir dışından gelen ve yabancı plakalı araçların navigasyon nedeniyle yanlış yöne yönlendirildiği belirtilmişti. Ters yönde ilerleyen araçların akan trafikte geri geri çıkmaya çalışması da bölgede tehlikeye neden oluyordu.

İHA'nın yaptığı "Ters yöne giren araçlar bıktırdı, esnaf kendi çözümünü buldu" haberinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye gelerek esnafın kendi imkanlarıyla astığı "Ters yön" tabelasını kaldırdı. Ekipler, tabelanın yerine yolun karşılıklı iki tarafına "Girilmez" tabelaları yerleştirdi. Ayrıca bölgede yeterince fark edilmeyen dönülmez tek yön tabelası da yeniden düzenlendi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte ters yönden gelen araçların girişinin daha belirgin şekilde engellenmesi amaçlanırken, esnaf da yapılan çalışmadan memnuniyet duydu.

"Umarım faydasını görürüz"

Erzincan Kapı esnafından Kadir Kaya, "Biz buraya kendi imkanlarımızla ters yön tabelası yapmıştık. Araçların ters yöne girmesiyle alakalı problem yaşadığımız için öyle bir kendimizce çözüm bulmuştuk. Sağ olsunlar sizin haberinizden sonra Büyükşehir ekipleri gelip buraya iki tane 'Girilmez' tabelası koydular ve şuradaki ters yön tabelasını düzelttiler. Teşekkür ediyoruz, umarım yararlı olur. Faydasını görürüz. Çünkü burada bizim araçlarımız çok zarar gördü "diye konuştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Erzurum, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnafın kendi astığı tabela ses getirdi, belediye harekete geçti - Son Dakika

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